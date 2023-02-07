«علاج الإدمان»: الهيروين يتصدر أكثر المواد المخدرة بنسبة 33%

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن 16023 خلال شهر يناير الماضي، كشفت أن 37.74% من متعاطي المواد المخدرة بداو في سن مبكرة من 15 سنة حتى 20 سنة، وأن 38.18 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 11.32%.

واضاف عمرو عثمان، خلال استعراض نتائج الخط الساخن، أن أكثر مواد التعاطي الهيروين، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 33.51%، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 29.74 %، يليه الترامادول بنسبة 17.24 % ، والتعاطي المتعدد" تعاطي أكثر من مادة مخدرة "، بينما جاءت المخدرات التخليقية "، الاستروكس والفودو والبودر والشابو "بنسبة 17%.

وأشار إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم، ما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن، فإن 65.67 % من المتصلين خلال شهر يناير 2023، لا يعملون، و43.23% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.

وأكد أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023" مستمر في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله و خضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.