الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومي المرأة» يشارك في فعاليات اجتماع الدورة 42 للجنة المرأة العربية

جانب من اجتماعالقومي
جانب من اجتماعالقومي للمرأة عبر تقنية الكونفرنس

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات اجتماع الدورة (42) للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة جمهورية العراق.

 وألقت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالنيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، بمشاركة وزيرات ووزراء وممثلى الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومن المجلس القومى للمرأة أيضاً كل من شيرويت عطيه مدير إدارة التعاون الدولي، وسميرة رشوان مساعدة رئيس المجلس لملف تغير المناخ، والذي استمر على مدار يومي 6 و7 فبراير 2023، عبر المنصة الرقمية.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلي أن ملف تمكين المرأة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية،  مستعرضة جهود مصر في هذا الملف في جميع المجالات، كما عرضت جهود مصر فى ملف  المرأة والبيئة وتغير المناخ، مشيرة الى  طرح مصر الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ الذى اطلقته في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهي الرؤية التي ترتكز على ٧ ركائز أساسية، وتحدثت عن استضافة مصر نهاية العام الماضي المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP، وتمهيداً له تم اطلاق "المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية" بجميع المحافظات ، تضمنت محور مخصص للمرأة، وجرى تقديم أكثر من ألف مشروع لفئة المرأة ضمن المبادرة .

 وأوضحت أن مؤتمر المناخ قد تضمن تخصيص يوم للمرأة تناول نهجاً شاملاً لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أجندة تغير المناخ، وتم خلاله اطلاق مصر مبادرتها الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ AWCAP، وهي عملية انتقال تشمل الماء والطاقة والغذاء بالنسبة للمرأة، وقد تم اقتراحها بناءً على ثلاثة محاور قابلة للتنفيذ في طرح مصر الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ" ودعمًا لالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأعلنت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة كشريك عالمي إلى جانب منظومة الأمم المتحدة ككل ، كما أعربت أكثر من 9 دول أعضاء عن اهتمامها بالانضمام لهذه المبادرة، كما تنضم منظمات المجتمع المدني الأفريقية مثل منظمة الكرامة وFEMNET، والقطاع الخاص.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس، أن مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ  تستهدف إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين وتعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات، وتعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة من خلال دعمها في مختلف المستويات؛ كما تستهدف أيضا الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتدابيرها لمواكبة مسارات الانتقال العادل.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلي أن مصر لم تطلق فقط مبادرة للمرأة قائمة بذاتها، بل نتشارك مع مبادرة أخرى تقودها الرئاسة المصرية لإدماج المرأة مثل مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تهديدات تغير المناخ ليست محايدة بين الجنسين، وضرورة التكاتف معاً لمعالجة تأثير التغير المناخي على المرأة، ودعت باقي الدول العربية الأعضاء بمنظمة المرأة العربية للانضمام إلى المبادرة الرئاسية المصرية "المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ" لضمان تحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة العربية والإفريقية .

 

المجلس القومي للمرأة المرأة العربية جمهورية العراق مصر جامعة الدول العربية تغير المناخ الامم المتحدة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP

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