الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم فريق المتطوعين.. القوافل الثقافية تواصل فعالياتها لإكتشاف المواهب بالوادي الجديد

جانب من تكريم الموهوبين
جانب من تكريم الموهوبين

تواصل القافلة الثقافية بمركز بلاط في الوادي الجديد فعالياتها لإكتشاف المواهب المتنوعة وصقلها ، ببيت ثقافة بلاط ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والمخرج هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبإشراف الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، والفنان المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والأستاذ ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

وكرم ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى فريق المتطوعين ببيت ثقافة بلاط علي مجهوداتهم في تنظيم القوافل الثقافية التي تتم بمركز ومدينة بلاط، كما كرم رئيس مركز ومدينة بلاط الدكتور ياسر محمود وإهدائه درع الإقليم.

كما كرم الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط، ضياء مكاوي رئيس الاقليم على الجهود المبذولة لنشر الثقافة والفكر المستنير .

وذلك بحضور المخرج أحمد طه ، والمخرج خالد أبو ضيٌف، المؤلف والشاعر سعيد حجاج، والمايسترو حسام حسنًى،  والديكورست حمدي قطب ، ووفد من الإقليم وليد راشد مدير مكتب رئيس الإقليم والعلاقات العامة، وإيهاب عسكر من مكتب رئيس الإقليم،  ماهر كامل مدير قصر ثقافة موط 

 

القافلة الثقافية الوادي الجديد فعالياتها لاكتشاف المواهب وزير الثقافة فريق المتطوعين لنشر الثقافة والفكر المستنير

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