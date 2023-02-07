الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم السابع.. تواصل جهود رفع تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح

جانب من رفع تجمعات
جانب من رفع تجمعات الأمطار بالطريق الدولي بمرسى مطروح

تستمر جهود فرق الطوارئ بمدينة مرسي مطروح في إزالة ورفع تجمعات الأمطار بالطريق الدولي، ومداخل المدينة والأحياء والعزب من خلال إدارة تحسين البيئة وبمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة . 

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وتابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، استمرار رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والأحياء والعزب لليوم السابع على التوالي، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية.  

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، أن فرق الطوارئ تعمل منذ الصباح لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار برغم الطقس الغير مستقر وشدة الأمطار وانخفاض لدرجات الحرارة لكن رجال مجلس المدينة يعملون بكل إخلاص لسرعة المياه بالمدخل الشرقي والطريق الدولي، ومناطق مدخل الريفية وشارع جمال عبد الناصر وميدان المطار والكيلو 4 و7 وعلم الروم وجاري العمل بنطاق المدينة في شوارع المجمع بالكيلو 2 وفي جميع المناطق التي تحتوي علي تجمعات المياه ، تيسيراً علي المواطنين طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

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وأشار "عبد المجيد"،  إلى متابعة نواب رئيس المدينة ميدانياً العمل في المناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار علي مدار اليوم ، وذلك ضمن جهود المدينة اليومية للإدارات التي تتعامل مع الامطار من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة .

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وقدم رئيس المدينة ، الشكر والتقدير للعاملين بإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ونواب رئيس المدينة ، لجهودهم المبذولة في رفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء للتعامل الفوري مع التجمعات المتراكمة من الأمطار  .

 وأشار إلى أن غرفة عمليات مجلس مدينة مرسي مطروح تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين خلال الطقس الغير المستقر على أرقام 0464933158 / 0464935266.

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الحملة الميكانيكية الطقس الغير مستقر تجمعات مياه الأمطار رئيس مدينة مرسي مطروح فرق الطوارئ محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح

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