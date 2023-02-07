قرار من محكمة الاستئناف بشأن معيدة جامعية متهمة بتعذيب ابنها فى المنصورة

حددت محكمة استئناف المنصورة، برئاسة المستشار سعيد جمال البكري، اليوم الثلاثاء، جلسة 26 فبراير الجاري؛ لنظر محاكمة معيدة جامعية تعذب طفلها وتجبره على التسول.

وتبين أن المتهمة "إسراء. ا"، 29 سنة، تعاملت بالقوة مع نجلها الطفل المجني عليه "محمد" 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه، وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة، وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني الموصوف بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسية.