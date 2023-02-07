الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الخميس.. أحمد حاتم وتارا عماد في ضيافة منى الشاذلي

أبطال فيلم المطاريد
أبطال فيلم المطاريد ومنى الشاذلي

يحل الفنان أحمد حاتم والفنانة تارا عماد ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الخميس المقبل، على قناة cbc.

 

وخلال الحلقة يتحدث حاتم عن الانتعاشة الفنية التي يعيشها مؤخرا والأعمال التلفزيونية والسينمائية التي قدمها، وآخرها فيلم "المطاريد"، الذي يعرض الآن في السينما. 

 

أما تارا عماد التي تشاركه بطولة "المطاريد" فتتحدث عن تفاصيل التعاون بينهما، وكواليس تصوير الفيلم، والمشروعات التي ستجمعهما مستقبلا. 

 

ويشارك حاتم وتارا في الحلقة عدد من أبطال "المطاريد"، هم مصطفى غريب ومحمد السويسي وأحمد جمال. وفي جو من البهجة والفرح يتنافس الجميع في مسابقات وألعاب تلفزيونية داخل ستديو "معكم".

 

 

أبطال فيلم المطاريد ومنى الشاذلي
أبطال فيلم المطاريد ومنى الشاذلي
أبطال فيلم المطاريد ومنى الشاذلي
أبطال فيلم المطاريد ومنى الشاذلي
أبطال فيلم المطاريد ومنى الشاذلي
أبطال فيلم المطاريد ومنى الشاذلي
أبطال فيلم المطاريد ومنى الشاذلي
أبطال فيلم المطاريد ومنى الشاذلي
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أحمد حاتم تارا عماد معكم منى الشاذلي منى الشاذلي cbc قناة cbc المطاريد

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