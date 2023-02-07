المشدد 10 سنوات لسائق اعتدى على طفلة معاقة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق؛ لاتهامه خطف طفلة والاعتداء عليها.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 26644 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من أهلية المجنى عليها باستدراجها وتعدى عليها بمحل سكنه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول أن والد المجنى عليها، ابلغ من زوجته بقيام المتهم "ع. ص" سائق، قام استدراج المجنى عليها "ب. م" 15 سنة، حال وجودها أسفل مسكنه لشراء بعض المأكولات مستغلا صغر سنها وإصابتها بمرض عقلى واستدرجها إلى مسكنه وتعدى عليها، وأخبرت اهلها بالواقعة.

وعقب عودتها أخبرت والدتها بقيام المتهم بالواقعة وتحرر محضر، وبالاستدلال بواسطة أخصائية التخاطب مع المجنى عليها قررت قيام المتهم بارتكاب الواقعة بمسكنه، بعد أن استدرجها لتقديم لها بعض المأكولات.