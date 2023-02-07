رئيس «مياه الشرقية» يؤكد الدور الفعال للمشاركة المجتمعية

أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الدور الفعال للمشاركة المجتمعية والتوعية بالشركة للتعاون مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات لتنمية المجتمع.

وأشار إلى أن زيارات الطلاب والتي تستقبلها الشركة تأتي تفعيلا لخطة التوعية التي توجهها إدارة التوعية لطلاب المدارس والجامعات لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الأطفال والشباب، وتنمية الوعي بجهود الدولة التي تنفذها في العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكيفية الحفاظ عليها.

كما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، زيارة لطلاب المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة والعاملين بالإدارة التعليمية إلي محطة مياه بلبيس المرشحة للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب.

وجرى استعراض مراحل التنقية وتفقد المعامل، حيث تم عرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، تم عقد ندوات توعوية للطلبة واستعراض جهود الشركة، وأهمية التنقية السليمة لمياه الشرب بغرض توصيل كوب مياه نظيف للمواطنين.

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