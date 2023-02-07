الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «مياه الشرقية» يؤكد الدور الفعال للمشاركة المجتمعية

خلال الجولة
خلال الجولة

أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الدور الفعال للمشاركة المجتمعية والتوعية بالشركة للتعاون مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات لتنمية المجتمع.

وأشار إلى أن زيارات الطلاب والتي تستقبلها الشركة تأتي تفعيلا لخطة التوعية التي توجهها إدارة التوعية لطلاب المدارس والجامعات لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الأطفال والشباب، وتنمية الوعي بجهود الدولة التي تنفذها في العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكيفية الحفاظ عليها.

كما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، زيارة لطلاب المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة والعاملين بالإدارة التعليمية إلي محطة مياه بلبيس المرشحة  للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب.

وجرى استعراض مراحل التنقية وتفقد المعامل، حيث تم عرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، تم عقد ندوات توعوية للطلبة واستعراض جهود الشركة، وأهمية التنقية السليمة لمياه الشرب بغرض توصيل كوب مياه نظيف للمواطنين.

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اتحاد الطلبة الأطفال والشباب إدارة التوعية الشرب والصرف الصحي المهندس عامر كمال المدارس والجامعات بلبيس بالشرقية تنمية مهارات الاطفال

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