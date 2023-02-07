أجهزة مطروح تواصل جهود رفع تراكمات مياه الأمطار

تواصل جميع الأجهزة المعنية بمحافظة مطروح جهودها في رفع تراكمات مياه الأمطار التي تشهدها المدن الساحلية بالمحافظة منذ أمس الأول مع تعرض البلاد لموجة من الطقس البارد.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة والتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لجهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة في إزالة تراكمات المياه بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولى وكل الآثار الناجمة لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيزة التي تشهدها مدن ومراكز المحافظة.

كما وجه شركة الكهرباء بالعمل على استقرار التيار الكهربي ومتابعة شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها.

ويواصل قطاع كهرباء مطروح على مدار الساعة أعمال الصيانة في عدد من المناطق، والعمل على إصلاح جميع الأعطال والأماكن المتأثرة، وقيام فرق الطوارئ على أعمال التأمين من المخاطر حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ مطروح على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

وأكد على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن كل قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها.

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