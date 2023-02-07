خلافات مالية وراء تمزيق جسد شاب في شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى شبرا الخيمة.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص وبها جروح طعنية بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال والد المتوفى أفاد بحدوث مشادة كلامية بين نجله وأحد الأشخاص -مسجل خطر- بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.