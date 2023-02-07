أمطار غزيرة تشهدها مدن وقرى البحيرة واستمرار رفع حالة الطوارئ

تشهد جميع مدن وقرى محافظة البحيرة الآن تساقط الأمطار الغزيرة والتى استمرت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء التى تضرب البلاد خلال الأيام الحالية والتى من المتوقع أن تستمر اليوم وغداً.

كما شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة الساحلية سقوط أمطار غزيرة على جميع الأنحاء منذ مساء أمس الاثنين حتى الآن الأمر الذي جعل الشوارع تخلوا من المارة، وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالدفع بفرق وأطقم الأزمات من أجل مواصلة العمل، للحد من آثار موجة الأمطار التى تشهدها المحافظة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب الكامل وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث تواجه المحافظة موجة الأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم تعمل دون كلل أو تعب لرفع التراكمات والتدخل لحل أي أزمة طارئة والتيسير على المواطنين.

ومن المتوقع أن تشهد المحافظة اليوم وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار متوسطة الشدة والتى قد تغزر أحياناً خاصة على مناطق غرب وشمال المحافظة وكذا إضطراب الملاحه البحرية على ساحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 60~70 كم/س وأرتفاع الأمواج من 4~5 متر وانخفاض في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وشددت نائب محافظ البحيرة على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع، مشددةً على التأكد من إستعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، وكذا مراجعة أي بانرات أو يافطات إعلانية والتأكد من ثباتها مع مراقبة جميع التحركات على الطرق والشوارع نظراً للرياح الشديدة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.