الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، على خلفية الارتفاعات القوية التى شهدتها بعض شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن، بختام تعاملات أمس الإثنين، ما يُسهم في دعم أسهم تلك الشركات بالبورصة خلال تعاملات اليوم.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.17%، بما يعادل 193 نقطة، ليصل إلى مستوى 16780.57 نقطة، كما إرتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 21. 0%، بما يعادل 6.11 نقطة، ليسجل مستوى 2784.19  نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 38. 0%، بما يعادل 15.79 نقطة، ليصل إلى مستوى 4224.35 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 134 مليون جنيه، وذلك بتداول حوالي 19 مليون ورقة مالية خلال العشر دقائق الأولى من التعاملات، تمت من خلال تنفيذ نحو 3.34 ألف صفقة شراء وبيع.

وقال محللون بالسوق إن تلك الارتفاعات جاءت نتيجة لعودة المشتريات القوية بعد موجة التصحيح الهبوطي التي أصابت السوق على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وتسببت في تهاوي أسعار أسهم الشركات المقيدة لخسائر فاقت الـ25% في معظمها، وهو الأمر الذي خلق قوى شرائية من جديد نتيجة تقييم المستثمرين لأسعار أسهم الشركات بالدولار.

ويُعزز هذا الأمر من استمرار الاتجاه الإيجابي للبورصة، خاصة أن هناك فجوة سعرية إذا ما تم قياس أسعار أسهم الشركات وفقًا لتقييم الأسعار بالدولار اليوم، الأمر الذي يُعيد خريطة التقييم لمعظم ومستثمري السوق، متوقعين استمرار تذبذب أداء المؤشرات خلال الفترة الراهنة، لحين اتضاح الرؤية فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومة، التي من المتوقع الإعلان عن ملامحه خلال أيام قليلة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الثلاثاء عمليات شراء موسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين الارتفاعات القوية التى شهدتها بعض شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن دعم اسهم تلك الشركات بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بنسبة بلغت 1 17

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