تصدير 23 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند.. وتداول 40 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 800 شاحنة و36 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 442 شاحنة و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 358 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينة New Fary وعلى متنها 23 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية 2، دليلة وبوسيدون إكسبريس فيما غادرت السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 2000 طن بضائع و131 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين آيلة وسينا بينما تستعد السفينتين آيلة وبريدج للمغادرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، آيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1412 راكباً بموانيها.