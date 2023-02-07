الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الحب بتفاصيله» فى السينمات غدًا

فيلم الحب بتفاصيله
فيلم الحب بتفاصيله

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور والفنانة ملك قورة، طرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائية غدًا الأربعاء 8 فبراير، لينافس ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة في موسم أفلام عيد الحب الذي انطلق بعرض فيلم "أنا لحبيبي" لكريم فهمي وياسمين رئيس.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "الحب بتفاصيله" البوستر الدعائي للفيلم ويتصدره محمد نور وملك قورة، ويتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

وأقامت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "الحب بتفاصيله"، أمس، عرضًا خاصًا للعمل في إحدى دور العرض السينمائية بمنطقة التجمع الخامس. 

وحرص النجم مصطفى قمر وزوجته على حضور العرض الخاص لفيلم "الحب بتفاصيله"، فى إحدى سينمات التجمع الخامس، حيث يقدم أغنية دويتو مع بطل العمل النجم محمد نور خلال أحداث الفيلم تحمل اسم "شوفتو القمر".

كما حضر العرض الخاص عدد كبير من الفنانين والنجوم والإعلاميين والنقاد. 

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

أبطال فيلم الحب بتفاصيله 

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبوسريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبدالسلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى. 

الفنان محمد نور بطل الفيلم طرح مؤخرًا أغنيته السنجل "ياه" على "يوتيوب"، ونشر الفنان مقطعًا من كليب أغنيته عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، معلقًا عليه: "أغنية ياه، حاليًا على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، شكرًا لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الفني على أحسن وجه.. المخرجة الكبيرة بتول عرفة". 

الحب بتفاصيله فيلم الحب بتفاصيله موعد عرض فيلم الحب بتفاصيله الفنان محمد نور ملك قورة

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