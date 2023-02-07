«الوعي الأثري» بالفيوم تنظم محاضرة «آثار بلادنا» بمركز كشافة عين السيليين

قامت إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم بقيادة الدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري، تحت رعاية مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، وبالتعاون مع ثقافة الفيوم تحت رعاية مدير عام ثقافة الفيوم الدكتورة سماح كامل، بعمل محاضرة وورش عمل فنية بعنوان" تاريخ وآثار بلادنا"، بمركز الكشافة بعين السيليين.

وقالت الدكتورة نرمين عاطف، إن المحاضرة تناولت تاريخ وحضارة مصر القديمة ومعرفة تاريخ محافظة الفيوم واهتمام الملوك بها عبر العصور وأهم المناطق الآثرية فى محافظة الفيوم وأهم مسميات الفيوم قديماً.

كما تناولت المحاضرة الجيش فى مصر القديمة حيث كان الجيش المصري القديم أقدم وأعرق مؤسسة عسكرية في التاريخ، والدرع الحصين لمصر القديمة وحضارتها الشامخة في مواجهة كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حدودها.

وأضافت الدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري، أن الإدارة أيضاً تناولت الحديث عن أهم المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم والقاء الضوء على منطقة كوم اوشيم اهم الاكتشافات الاثرية التي تمت بالمنطقة، وفى نهاية المحاضرة قامت بعمل ورش عمل فنية.

الوعى الأثري بالفيوم ينظم محاضرة وورش عمل فنية بمركز الكشافة

الوعى الأثري بالفيوم ينظم محاضرة وورش عمل فنية بمركز الكشافة

الوعى الأثري بالفيوم ينظم محاضرة وورش عمل فنية بمركز الكشافة