الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو لـ 25 قتيلا

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

قُتل ما لا يقل عن 25 شخصا، هم 22 مدنياً وثلاثة عناصر من الشرطة، في هجوم شنّه على الأرجح متطرفون ، السبت،  في شمال بوركينا فاسو، على ما جاء في حصيلة جديدة أوردها حاكم المنطقة.

وأوضح الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورجو في بيان أن "بلدة باني في محافظة سينو (شمال) تعرضت لهجوم عنيف شنته جماعات مسلحة إرهابية، مضيفا أن الحصيلة الموقتة لهذا الهجوم المشين والوحشي تشير إلى سقوط 25 شخصا هم 22 مدنيا وثلاثة عناصر من الشرطة، إلى جانب وقوع جرحى وأضرار مادية".

وكانت حصيلة سابقة أوردها قاطنان في المنطقة أشارت إلى سقوط ما لا يقل عن 12 قتيلا، وأكد "سورجو" في بيان أن ثمة تدابير تتخذ "لضمان أمن البلدة" داعيا السكان إلى "تعاون أكبر لكي نتمكن معا من القضاء على الاخطبوط الإرهابي".

وقال أحد السكان الأحد إنّ المسلّحين "استهدفوا مركز الشرطة ومبنى البلدية ومدرسة"، وأوضح أنّ "نيران المهاجمين طالت مُلكيّات (منازل) ومسجداً قبل ردّ قوات الدفاع والأمن".
من جهته، أفاد الشاهد الثاني بأنّ "رجالاً على درّاجات نارية هاجموا البلدة. هاجموا أهدافا عدّة"، وأضاف من المرجّح أن ترتفع هذه الحصيلة، لأنّ هناك أشخاصاً في عداد المفقودين ومصابين، وأكد مصدر أمني "تمّ تحييد بعض الأفراد المسلّحين أيضاً خلال الرد والمطاردة التي أعقبت الهجوم، تشهد بوركينا فاسو باستمرار هجمات تُنسب إلى جهاديين".
وقتل السبت في شرق البلاد ستة جنود في انفجار قنبلة يدوية الصنع، على ما أفادت مصادر أمنية، تواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات تنفّذها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش الإرهابي وتزداد وتيرتها.

جماعات مسلحة إرهابية محافظة سينو بوركينا فاسو داعش الإرهابى شمال بوركينا فاسو

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