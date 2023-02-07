الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حل لغز العثور على جثة سائق بالمرج: شجاعته في الدفاع عن مصدر رزقه كلمة السر

جثة
جثة

تمكن رجال مباحث المرج من حل لغز العثور على جثة سائق به عدة طعنات.

وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه بسبب شجاعته في مواجهة 3 مسجلين حاولوا سرقة التوك توك منه وأشهروا السلاح في وجهه لكنه واجههم ودافع عن نفسه فقاموا بطعنه وفروا هاربين.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة المرج بلاغاً بالعثور على جثة شاب بها طعنات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وفريق النيابة لمعاينة مكان الحادث، وأمرت النيابة باستدعاء أقارب المجني عليه وأصدقائه لسؤالهم حول الواقعة، كما طالب رجال المباحث بجمع الكاميرات بمحيط الواقعة وتفريغها والتي ساعدت في كشف هوية المتهمين وضبطهم.

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة أن المتهمين بعدما استقلا مع المجني عليه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن في منطقة المرج قاموا بطعنه، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

أقارب المجني عليه البداية الارتباط أقارب استدعاء

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