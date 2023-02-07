الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.. والصغرى بالقاهرة 6 درجات

طقس
طقس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم الثلاثاء يشهد طقسًا شديد البرودة على السواحل الشمالية ووسط سيناء قارس البرودة على كاترين.

وفيما يلي حالة الطقس على مختلف الأنحاء:

• بارد على الدلتا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة إلى لطيف على باقي الأنحاء نهارًا.

• شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وسانت كاترين والصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد والدلتا والقاهرة، واستمرار حالة عدم استقرار.

الأمطار والسحب 

• تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

• تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة على بقية الأنحاء ليس لها تأثير.

• فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء.

• فرص سقوط أمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

الرياح 

• نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال سيناء.

الشبورة 

• تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.

حالة البحر 

• البحر المتوسط: مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح  شمالية غربية.

• خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

• البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.

درجات الحرارة                      

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء                           
                                     الصغري   |   العظمي   
القاهرة                                6°           15°             
القليوبية                             5°            15°.            
الجيزة                                5°            15°
السلوم                                8°            12°
مطروح                             9°             13°
العلمين                               7°.           14°
واحة سيوة                      3°               15°
الإسكندرية                         10°             13°
البحيرة                               8°            14°
كفرالشيخ                           10°             15°
دمياط                                9°             13°
بورسعيد                             12°            15°
العريش                              10°             14°
رفح                                   10°             14°
الدقهلية                             5°               14°
الغربية                               6°               15°
الشرقية                              7°              16°
المنوفية                              9°            15°
الإسماعيلية                       6°             15°
القنطرة غرب                     6°.            15°
السويس                            10°            16°
فايد                                 10°.           15°
نخل                                  0°            12°
سانت كاترين                      -5°             5°
شرم الشيخ                        11°            17°
الطور                                12°            16°
رأس سدر                           12°.           15°
أبوزنيمة                           13°.           16°
أبورديس                          12°.           17°
دهب                              14°.            19°
نويبع                               12°.            18°
زعفرانة                            11°.            16°
رأس غارب                         13°.           17°
الغردقة                             14°             17°
سفاجا                              13°.            19°
مرسى علم                         15°             20°
بورغالب                           14°.            20°
القصير.                             14°.             19°
رأس بناس.                        13°.            22°
شلاتين.                             14°             23°
أبورماد.                             17°.             23°
حلايب.                              17°             24°
رأس حدربة.                       17°.            24°
الواحات البحرية.                 4°.           15°
الفرافرة.                             5°.           17°
الدخلة.                               4°.          17°
الخارجة.                            3°.           18°
الفيوم.                               6°             16°
بنى سويف                         5°             16°
المنيا.                                5°             16°
أسيوط.                             4°             18°
سوهاج.                             5°             18°
قنا.                                   7°              20°
الأقصر.                               7°            19°
إدفو.                                 7°.           20°
أسوان.                               10°            21°
الوادى الجديد.                     4°            17°

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