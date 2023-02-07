طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.. والصغرى بالقاهرة 6 درجات
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم الثلاثاء يشهد طقسًا شديد البرودة على السواحل الشمالية ووسط سيناء قارس البرودة على كاترين.
وفيما يلي حالة الطقس على مختلف الأنحاء:
• بارد على الدلتا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة إلى لطيف على باقي الأنحاء نهارًا.
• شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وسانت كاترين والصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد والدلتا والقاهرة، واستمرار حالة عدم استقرار.
الأمطار والسحب
• تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
• تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة على بقية الأنحاء ليس لها تأثير.
• فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء.
• فرص سقوط أمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.
الرياح
• نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال سيناء.
الشبورة
• تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.
حالة البحر
• البحر المتوسط: مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.
• خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.
• البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.
درجات الحرارة
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
الصغري | العظمي
القاهرة 6° 15°
القليوبية 5° 15°.
الجيزة 5° 15°
السلوم 8° 12°
مطروح 9° 13°
العلمين 7°. 14°
واحة سيوة 3° 15°
الإسكندرية 10° 13°
البحيرة 8° 14°
كفرالشيخ 10° 15°
دمياط 9° 13°
بورسعيد 12° 15°
العريش 10° 14°
رفح 10° 14°
الدقهلية 5° 14°
الغربية 6° 15°
الشرقية 7° 16°
المنوفية 9° 15°
الإسماعيلية 6° 15°
القنطرة غرب 6°. 15°
السويس 10° 16°
فايد 10°. 15°
نخل 0° 12°
سانت كاترين -5° 5°
شرم الشيخ 11° 17°
الطور 12° 16°
رأس سدر 12°. 15°
أبوزنيمة 13°. 16°
أبورديس 12°. 17°
دهب 14°. 19°
نويبع 12°. 18°
زعفرانة 11°. 16°
رأس غارب 13°. 17°
الغردقة 14° 17°
سفاجا 13°. 19°
مرسى علم 15° 20°
بورغالب 14°. 20°
القصير. 14°. 19°
رأس بناس. 13°. 22°
شلاتين. 14° 23°
أبورماد. 17°. 23°
حلايب. 17° 24°
رأس حدربة. 17°. 24°
الواحات البحرية. 4°. 15°
الفرافرة. 5°. 17°
الدخلة. 4°. 17°
الخارجة. 3°. 18°
الفيوم. 6° 16°
بنى سويف 5° 16°
المنيا. 5° 16°
أسيوط. 4° 18°
سوهاج. 5° 18°
قنا. 7° 20°
الأقصر. 7° 19°
إدفو. 7°. 20°
أسوان. 10° 21°
الوادى الجديد. 4° 17°