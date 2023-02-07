طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.. والصغرى بالقاهرة 6 درجات

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم الثلاثاء يشهد طقسًا شديد البرودة على السواحل الشمالية ووسط سيناء قارس البرودة على كاترين.

وفيما يلي حالة الطقس على مختلف الأنحاء:

• بارد على الدلتا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة إلى لطيف على باقي الأنحاء نهارًا.

• شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وسانت كاترين والصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد والدلتا والقاهرة، واستمرار حالة عدم استقرار.

الأمطار والسحب

• تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

• تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة على بقية الأنحاء ليس لها تأثير.

• فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء.

• فرص سقوط أمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

الرياح

• نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال سيناء.

الشبورة

• تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.

حالة البحر

• البحر المتوسط: مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

• خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

• البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

الصغري | العظمي

القاهرة 6° 15°

القليوبية 5° 15°.

الجيزة 5° 15°

السلوم 8° 12°

مطروح 9° 13°

العلمين 7°. 14°

واحة سيوة 3° 15°

الإسكندرية 10° 13°

البحيرة 8° 14°

كفرالشيخ 10° 15°

دمياط 9° 13°

بورسعيد 12° 15°

العريش 10° 14°

رفح 10° 14°

الدقهلية 5° 14°

الغربية 6° 15°

الشرقية 7° 16°

المنوفية 9° 15°

الإسماعيلية 6° 15°

القنطرة غرب 6°. 15°

السويس 10° 16°

فايد 10°. 15°

نخل 0° 12°

سانت كاترين -5° 5°

شرم الشيخ 11° 17°

الطور 12° 16°

رأس سدر 12°. 15°

أبوزنيمة 13°. 16°

أبورديس 12°. 17°

دهب 14°. 19°

نويبع 12°. 18°

زعفرانة 11°. 16°

رأس غارب 13°. 17°

الغردقة 14° 17°

سفاجا 13°. 19°

مرسى علم 15° 20°

بورغالب 14°. 20°

القصير. 14°. 19°

رأس بناس. 13°. 22°

شلاتين. 14° 23°

أبورماد. 17°. 23°

حلايب. 17° 24°

رأس حدربة. 17°. 24°

الواحات البحرية. 4°. 15°

الفرافرة. 5°. 17°

الدخلة. 4°. 17°

الخارجة. 3°. 18°

الفيوم. 6° 16°

بنى سويف 5° 16°

المنيا. 5° 16°

أسيوط. 4° 18°

سوهاج. 5° 18°

قنا. 7° 20°

الأقصر. 7° 19°

إدفو. 7°. 20°

أسوان. 10° 21°

الوادى الجديد. 4° 17°