الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

الأسمدة
الأسمدة

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

- أسعارطن النترات اليوم 8000 جنيه للطن.

- أسعار طن الفوسفات الناعم اليوم 12.5% بلغت 2500 جنيه.

- أسعارطن الفوسفات الخشن اليوم 12.5% سجلت 3500 جنيه.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة ١٠٥%، ليبلغ إجمالي قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنة بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعة بنسبة ٢٥%، حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار.

وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة ١٠٥%، ليبلغ إجمالي قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنة بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعة بنسبة ٢٥%، حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار.وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة ١٠٥%، ليبلغ إجمالي قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنة بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١

أسعار النترات أسعار طن الفوسفات الناعم أسعار الفوسفات الخشن أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم الثلاثاء 7 فبراير

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