الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

كيف يمكن الاستعانة ببطاريات السيارات الكهربائية القديمة في توفير الطاقة؟

بطاريات
بطاريات

قال صحيفة "جلوبال نيوز" الكندية، إنه يوجد في مستودع في بورت كوكتلام، في كولومبيا، صندوق معدني أزرق كبير قد يساعد في توفير شبكات الطاقة الكندية ومنع الناس من معاناة فواتير الكهرباء الباهظة. 

وهذا الجهاز لتخزين الطاقة يطلق عليه صانعوها Moment Energy  اسم "Flora"، وما يجعل هذه الوحدة مميزة هو ما بداخلها.

وأشارت الصحيفة في تقرير، إلى أن تشغيلها عبارة عن بطاريات متوقفة عن العمل لم تعد جيدة بما يكفي لتسريع السيارات الكهربائية عالية السرعة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الحياة المتبقية. 

تتمتع بطاريات EV هذه بسعة 80% متبقية فيها بمجرد وصولها إلى نهاية عمرها الافتراضي، هذا ما يجعلها مثالية لتطبيقات تخزين الطاقة الثابتة.

وقال جورميش سيدو، أحد مؤسسي Moment Energy، إن الشركة الناشئة التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها، تسخر قصاصات ثورة السيارات الكهربائية لتزويد المصانع والأحياء ومحطات الشحن بالطاقة.
وفكر في الجهاز كبطارية عملاقة قابلة لإعادة الشحن؛ يمكنه تخزين الطاقة من الشبكة أو الأنظمة المتجددة مثل الألواح الشمسية ثم يعمل كمصدر للطاقة عند الحاجة.

وجاءت الفكرة إلى مؤسسي Moment Energy الأربعة ، إدوارد شيانغ ، وجابرييل سواريس ، وسومرين راتان ، وسيدو ، أثناء دراستهم للهندسة في جامعة سيمون فريزر.

ووجرى خلال مشروع تم تكليفهم فيه ببناء سيارة سباق كهربائية، أدركوا أن الانتقال إلى المركبات الكهربائية سيؤدي إلى مشكلة نفايات البطارية. يقول راتان: "عندما أجرينا المزيد من الأبحاث ، أدركنا أن هناك فرصة عمل هنا"

وتختبر Moment Energy نموذجها الأولي Flora في مجموعة متنوعة من البيئات وتجمع البيانات؛ يتم استخدامه لاستبدال مولدات وقود الديزل في المناطق النائية، ولتخزين الطاقة المتجددة من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

في الآونة الأخيرة ، تعاونوا مع Hydro Ottawa لمعرفة ما إذا كان يمكن للجهاز أن يكمل الطاقة في الضواحي حيث يؤدي استخدام المركبات الكهربائية إلى إجهاد إمدادات الشبكة المحلية، ومن خلال إضافة بطارية يمكننا بعد ذلك شحنها خلال وقت منخفض الطاقة يكون عادةً غير مستخدم، واستخدام البطارية لتوفير الطاقة الزائدة لهذه المواقع خلال المساء عندما يتم شحن كل هذه المركبات الكهربائية.

السيارات الكهربائية الطاقة المتجددة المركبات الكهربائية المناطق النائية بطاريات السيارات تخزين الطاقة

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