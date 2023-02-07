الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طلائع الجيش بيراميدز مواجهة بين أضعف دفاع وأقوى هجوم فى الدورى

طلائع الجيش تعادل
طلائع الجيش تعادل في مباراته الأخيرة مع أسوان

يحل بيراميدز ضيفا على فريق طلائع الجيش في الخامسة مساء  اليوم الثلاثاء بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز .

 

فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة من ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات وست هزائم وسجل 18 هدفا ولديه أضعف دفاع في الدوري واهتزت سباكه 24 مرة ولم يحقق الفوز في أخر 8 مباريات وجمع منها ست نقاط بالتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وأسوان والهزيمة أمام المقاولون وسموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19.

 

على الجانب الأخر يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي  باتشيكو المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 9 انتصارات وأربعة تعادلات وثلاث هزائم ولديه أقوى هجوم في الدوري برصيد 26 هدفا بالتساوي مع الأهلي دخل مرماه 13 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على فاركو سموحة والتعادل مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 والاحتفاظ بالمركز الثاني وزيادة الفارق مع فيوتشر إذا تعثر  أمام البنك الأهلي.

 

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في  قائمة المباراة وهم: شريف إكرامي وأحمد الشناوي  وأحمد دعدور وعلي جبر وأسامة جلال وأحمد توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ وإبراهيم  توريه وإسلام عيسى ومحمد صادق وهشام محمد ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ومحمود صابر ورمضان صبحي وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

 

وشهدت القائمة غياب أحمد سامي بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.

 

ويدير المباراة محمد عادل ويساعده رجب محمد وأحمد عبد الغني ومعهم أحمد ناصر عباس حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز بيراميدز طلائع الجيش محمد يوسف البرتغالي جايمي باتشيكو

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