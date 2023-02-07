محمد رضوان: عرفت المعنى الحقيقى للمسرح والفن بالجامعة

قال الفنان محمد رضوان، إنه عرف المعنى الحقيقي للمسرح والفن المسرحي من خلال مسرح الجامعة، حيث رغب في الانضمام بمسرح الجامعة منذ أن كان بالفرقة الأولى حتى أصبح رئيس مسرح الجامعة عام التخرج.

وأكد الفنان محمد رضوان، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بعد تخرجه من الجامعة رغب في الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، معبرًا: "أثناء التحاقي بمعهد الفنون المسرحية الفنان محمد صبحي أعلن عن مسرحية جديدة له وبالفعل التحقت بهذه المسرحية".

وأضاف في حديثه، أنه عمل مع الفنان محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس"، وبالرغم من تأثير دوره في العمل إلا أن لم يحصل على الشهرة الكافية التي حدثت في مسلسل "رمضان حريقة" و"هذا المساء" و"موضوع عائلي".