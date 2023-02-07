أمانة «حماة الوطن» بميت غمر تطلق ندوة تثقيفية عن الإرشاد الزراعى والبيطرى

أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بمركز ميت غمر بالدقهلية، برئاسة محمد أبو طالب، وأحمد الشاذلي، أمين التنظيم بالمركز، أولى ندواتها التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي والبيطري.

ونظمت أمانة التواصل الجماهيري بالمركز، بقيادة مدحت سنبل، وبإشراف مباشر من بهاء أبو العينين، أمين التواصل والعمل الجماهيري بالمحافظة، وبالتنسيق مع مركز الإرشاد الزراعي بدماص، ندوة تثقيفية وتوعوية، دار موضوعها حول سلامة الغذاء ومخاطر ومسببات التلوث والتربية الآمنة للدواجن.

جاء ذلك بقاعة التدريب والتثقيف تحت رعاية أمانة الحزب بالمركز، حيث استضافت الندوة الدكتور أحمد حاتم، مسئول تفتيش إدارة الطب البيطري، والدكتورة جيهان غزال رئيس قسم الوقاية، والدكتورة نيفين إبراهيم رئيس قسم الإرشاد البيطري، والمهندسة نيفين أحمد طلعت مدير الإرشاد الزراعي بدماص.

وأدار اللقاء ياسر فريد فضل الله، أمين عام التدريب والتثقيف بأمانة المركز، حيث تحدث أمين المركز محمد أبو طالب عن أهمية دور الندوات الإرشادية في نقل الخبرات لمهندسي الإرشاد الزراعي والرائدات الريفيات وبعض المواطنين لمزيد من المعرفة في مجال الأغذية، وكيفية تربية الطيور للتغلب علي صعوبات الحياة، وأن يكون ذلك نواة لأن تصبح القرية منتجة كالسابق، مؤكدًا على دور حزب حماة الوطن في مؤازرة دور الدولة المصرية في أن يصبح المواطن المصري هو المستهدف من التنمية المستدامة.

وتحدثت المهندسة نيفين طلعت عن التطبيق المفيد في الغذاء والزراعة، مثل التغذية الصحية والمطبخ، والإرشادات الصحية للأطعمة، والإرشادات الخاصة بتناول اللحوم والدواجن والأسماك والألبان.

وتحدث الدكتور أحمد حاتم عن سلامة الغذاء، والعلاقة بين الزراعة والطب البيطري، حيث أكد على أنهما وجهان لعملة واحدة، وأن كلمته تهدف إلى الوصول إلى "غذاء آمن خال من التلوث"، مشيرًا إلى مسببات التلوث، وأضراره، وأنواع المخاطر التي تؤثر على سلامة الغذاء، وكذلك اللحوم المعلقة.

وتحدثت الدكتورة نيفين إبراهيم، رئيس قسم الإرشاد البيطري، عن التربية السليمة والآمنة للدواجن في المنزل، وأوضحت الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة العامة، والاحتياجات الواجب مراعاتها عند البدء في عمل مشروع داجني في المنزل، بدءاً من شراء الكتكوت وتجهيز المكان حتى الوصول إلى مرحلة اكتمال النمو والذبح والوقاية من الفيروسات.

كما تحدثت الدكتورة جيهان غزال، رئيس قسم الإرشاد الزراعى، عن ضرورة الاهتمام بعمل حملات توعية وإرشاد مكثف، وكذلك حملات الحمى القلاعية كل أربعة أشهر بداية من التحضين.

كما تحدثت عن مخاطر الفيروسات وإفرازات الحيوانات التي تؤثر على الألبان، وكذلك البكتيريا وأسباب نموها وطرق منعها والحد من خطورتها، مع ضرورة عدم تعامل الأطفال وكبار السن مع الطيور لعدم تعرضهم للمخاطر، بسبب ضعف مناعتهم.

وفي نهاية الاجتماع طالب أمين المركز بمزيد من الندوات والفعاليات الجماهيرية التي تهدف إلى صقل الخبرات للمواطنين في كافة المجالات كي لا يصبح المواطن فريسة لأي شائعات، وأن يكون على علم بما تقوم به الدولة من مجهودات كبيرة لخدمته، والعمل على راحته.

وحضر الندوة مجموعة من المهندسات الزراعيات ومجموعة من الرائدات الريفيات بمركز ميت غمر، وأعضاء أمانة الحزب بمركز ميت غمر وبعض المواطنين.

حزب حماة الوطن بميت غمر

حزب حماة الوطن بميت غمر

حزب حماة الوطن بميت غمر