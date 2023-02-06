ضبط 1640 مخالفات مرورية خلال حملات أمنية فى 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 1640 مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ 170 حكم قضائي و15 قضية تهريب بضائع أجنبية ومواد مخدرة وهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات ومجال الأمن العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.