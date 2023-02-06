الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1640 مخالفات مرورية خلال حملات أمنية فى 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 1640 مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ 170 حكم قضائي و15 قضية تهريب بضائع أجنبية ومواد مخدرة وهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات ومجال الأمن العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اجهزة الداخلية جرائم التهريب الإجراءات الجمركية 170 حكم قضائي خلال 24 ساعة

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