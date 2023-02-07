الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المغربى أنيس الرافعى يفوز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة عن «سيرك الحيوانات المتوهمة»

لقطة من إعلان الفائز
لقطة من إعلان الفائز

فاز الكاتب والقاص المغربي أنيس الرافعي بجائزة الملتقى في القصة القصيرة عن مجموعته القصصية "سيرك الحيوانات المتوهمة" وهي الجائزة التي أعلنت في حفل أقامته الجائزة بالجامعة الأمريكية بدولة الكويت.

المجموعة كانت قد صدرت عن دار خطوط وظلال، وهي عبارة عن "حقيبة مونولوجات سردية مينيمالية ورسومات تخطيطية" أنجز جانبها الفني المبدع الأردني الكبير محمد العامري.

وفي بيان صحفي عن المجموعة قالت "دار خطوط وظلال": يقع المؤلف في 186 صفحة من الحجم الصغير، إذ يستهل بخطاب حراسة نظري، يحمل عنوان "تذاكر مجانية للدخول إلى السيرك"، هو عبارة عن خليط معرفي متعدد الأطياف من الشذرات، والتأمّلات، والخواطر، والأحلام ، والهوامش، والهلاوس، والقصاصات، والخطابات الموازية، التي يبلغ عددها تحديدا 120 مقطعا.

مباشرة بعد خطاب الحراسة هذا، المؤطر لمرجعيات وتقاطعات هذه التجربة الجمالية المغايرة على صعيد المعمار والمتخيل ، يأتي قسم "الحيوانات حسب ترتيب دخولها إلى خيمة السيرك"، قوامه 30 حكاية عن 30 حيوانا متوحشا أو مستأنسا، ضمن قوالب متخيلة ذات طابع عجائبي أو سريالي أو واقعي ، تقع في المنطقة البرزخية الملتبسة بين المرئي واللامرئي، وبين الظاهر والمتواري، أو بين الأصل الثابت و الظلال المراوغة ، تماما كما لو كنا أمام نسخة معاصرة ومعدلة جينيا من "كليلة ودمنة" ، أو في مواجهة مشاهد قوطية مهربة من أحد أفلام المخرج الأمريكي "تيم بيرتون".

تختتم الحقيبة بقفل على شاكلة مأثورة فنتازية، تمت تسميتها بـ "كيف يمكن إغلاق السيرك ؟"، السيرك الكرنفالي والرمزي ذاته ، الذي يعج بالكثير من المحكيات الطريفة والأليغورية، على منوال ديربي الحيوانات الجميلة والحيوانات القبيحة ، الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الحيوانات ضحايا الأدب العالمي ، المؤتمر الكوني لمبتكري الحيوانات الخرافية ، صالة ألعاب تصادم الحيوانات الضارية، والرابطة السرية للرفق بالحيوانات اللامرئية.

أنيس الرافعي جائزة الملتقى في القصة القصيرة سيرك الحيوانات المتوهمة الجامعة الأمريكية الكويت دار خطوط وظلال

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