«الكونتينر» يقدم حلقة خاصة من داخل مصنع «جيد تكستايل» للملابس الرياضية

قدم الفنان أحمد داود، حلقة خاصة من برنامج "الكونتينر"، اليوم من داخل مصنع "جيد تكستايل"، من الإسماعيلية والذي يقوم بتصدير ملابس الرياضية لأشهر الماركات العالمية.

البرنامج يهدف لإبراز تطور الصناعات المصرية ووصولها للعالمية وقدرتها الكبيرة على المنافسة عالميًا، وذلك للقضاء على "عقدة الخواجة"، التي يعاني منها البعض.

تفاصيل البرنامج

ويعد البرنامج أول تجربة لأحمد داود، مع تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة، ويقدم “داود”، من خلاله، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.