الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

في يومه الأخير.. معرض الكتاب يستقبل أطفال الخيالة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

في يومه الختامي.. معرض الكتاب يستقبل أطفال الخيالة ضمن برنامج قصور الثقافة لأبناء الإسكان "بديل العشوائيات"

شهد اليوم الأخير من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٤، استقبال أطفال منطقة الخيالة بحي الفسطاط، ضمن البرنامج الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لأبناء الإسكان الآمن "بديل العشوائيات".

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بدأت الزيارة بجولة في أجنحة المعرض، ثم التوجه إلى جناح الشلاتين والتعرف على منتجاتهم، وتراثهم وأهم الحرف اليدوية، وزيارة أجنحة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتوعية الأطفال بدور الأكاديمية في مكافحة الفساد، والحديث معهم عن السلوكيات الحميدة الذي يجب أن يتحلى به الإنسان مثل الصدق والأمانة والضمير، وأهمية محاسبة النفس حتى نكون مواطنين صالحين، كما تعرف الأطفال على بعض المشروعات القومية التي أقيمت مثل: محطات الكهرباء، والمدن الجديدة، وشبكة الطوارئ، مدينة الدواء، منظومة الرعاية الصحية، المتحف القومي للحضارة، وغيرها من المشروعات الكبرى.

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أعقب ذلك ذهابهم إلى قاعة كامل كيلاني المخصصة للطفل حيث شاركوا في عدد من الورش منها: ورشة رسم على الوجه، ورش الحلي والخرز، كما قاموا بعمل كروت تهنئة، وأساور من شرائط الساتان، وورش الرسم والتلوين.

تأتي فعاليات الزيارة في ضوء التوجيهات الرئاسية، بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان الآمنة "بديل العشوائيات"، وضمن استراتيجية وزارة الثقافة وما تقوم به من دور تنويري في المجتمع للارتقاء بالوعي الثقافي للجماهير من سكان المدن الجديدة، حيث سبق للهيئة تنظيم زيارات لأبناء أحياء "الأسمرات، أهالينا1، أهالينا ٢، روضة السيدة"، بالإضافة لعروض فريق كورال حي الأسمرات، والذي قدم عروضه للمرة الأولى بمعرض الكتاب.

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