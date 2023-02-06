الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

زلزال مدمر يضرب سوريا وتركيا.. ما الذى حدث؟ (إنفوجراف)

زلزال سوريا
زلزال سوريا

ضرب زلزال عنيف، بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، تركيا وسوريا.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، منذ قليل، عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال إلى 1651 قتيلًا و11119 مصابًا، كما أعلنت وزارة الصحة السورية عن أن عدد الوفيات بلغ 570 شخصًا، و1403 إصابة. 

وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.  

وخلف الزلزال خسائر ضخمة في سوريا وتركيا، بشرية ومادية، وسط تحذيرات من استمرار توابعه، والموجات الارتدادية المصاحبة له. 

مصر ترسل مساعدات إغاثة إلى تركيا وسوريا 

وامتدت موجة الزلزال إلى مصر والعراق والأردن وقبرص وفلسطين، ولبنان.

وقررت مصر إرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى تركيا وسوريا لمواجهة آثار الزلزال المدمر. 

في السياق ذاته، أعلنت تركيا عن حالة الحداد العامة لمدة أسبوع على ضحايا حادث الزلزال المدمر. 

زلزال تركيا سوريا مصر زلزال مدمر

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