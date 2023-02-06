«وينك يا أمي».. شاب سوري ينادي على عائلته التي دُفنت تحت الأنقاض

وثق أحد نشطاء «تويتر» عبر حسابه الشخصي، لحظة بكاء شاب سوري وهو ينادي بحرقة على عائلته التي دُفنت تحت الأنقاض، إثر زلزال مُدمّر وقع فجر اليوم، ضرب ريف حلب، وراح ضحيته ما يزيد عن ألف شخص وأصاب ما يزيد عن خمس آلاف مواطن بعد الانهيار العديد الذي لحق بالمباني في كل من تركيا وسوريا إثر قوة الزلزال الذي بلغ قوته 7.8 على مقياس ريختر.

وظهر في الفيديو الذي لقى تفاعل كبير بين المُتابعين وحصد آلاف المشاهدات، وتداوله الكثيرون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تواجد شاب بين ركام المباني وهو يبكي على عائلته التي دُفنت تحت الأنقاض، ولم يعثر على جثثهم حتى ساعات من نشر هذا الفيديو.

شاب سوري ينادي بحرقة على عائلته التي دُفنت تحت الأنقاض إثر #الزلزال القوي الذي ضرب ريف #حلب_المنكوبة فجر اليوم ويبكي ياريته كان حلم😭

اللهم ارحم من قضى تحت التراب منهم والطف بقلوب المكلومين من أحبتهم#هزة_أرضية #زلزال_ترکیا #سوريا#Syria #PrayForTurkeyAndSyria pic.twitter.com/5dMQG8i1jL — 📌Sama📌journaliste✍️ (@Somsemy) February 6, 2023

وتواصل فرق الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا عمليات إنقاذ المصابين والضحايا الموجودة تحت ركام المباني.

وأعلن المركز السوري للزلازل، أن زلزالا بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا وتأثرت به سوريا، ظهر اليوم.

وأوضح المركز الوطني السوري للزلازل في بيان اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت زلزالاً بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي وسط تركيا.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على خط عرض 38.09 وخط الطول 37.20 وعلى عمق 10 كيلومترات.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أفادت منذُ قليل بارتفاع ضحايا زلزال تركيا في سوريا إلى 600 قتيل في عموم سوريا.

ولفت مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى وقوع هزة أرضية جديدة في عموم المناطق السورية ظهر الإثنين، وأن هناك نحو 26 هزة ارتدادية حتى الآن في سوريا.

ولفت مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى وقوع هزة أرضية جديدة في عموم المناطق السورية ظهر الإثنين، وأن هناك نحو 26 هزة ارتدادية حتى الآن في سوريا.

من جهته، أكد الهلال الأحمر السوري أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة منذُ وقوع الحادث الأليم.