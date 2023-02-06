الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد نكبة الزلزال.. فيديو يوثق لحظة خروج طفل صغير من تحت ركام المباني

خروج طفل صغير من
خروج طفل صغير من تحت ركام المباني

وثق أحد نشطاء «تويتر» عبر حسابه الشخصي، لحظة خروج طفل من تحت ركام المباني المُحطَّمة إثر الزلزال الذي وقع، فجر اليوم، وراح ضحيته ما يزيد عن ألف شخص وأصاب ما يزيد عن خمس آلاف مواطن بعد الانهيار العديد الذي لحق بالمباني في كل من البلدين إثر قوة الزلزال الذي بلغ قوته 7.8 على مقياس ريختر.

وظهر في الفيديو الذي لقى تفاعل كبير بين المُتابعين وحصد آلاف المشاهدات، وتداوله الكثيرون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جهود فرق الإنقاذ في استخراج المُصابين والجثث الموجودة تحت ركام المباني بعد نكبة الزلزال، منهم طفل لم يتجاوز الخمس سنوات.

وتواصل فرق الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا عمليات إنقاذ المصابين والضحايا الموجودة تحت ركام المباني.

وكان زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا صباح اليوم على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وكشف  فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد، فجر اليوم، إلى 1541 قتيلا و9700 جريح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أوقطاي في أنقرة، أنَّ هناك صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، مُشيرًا إلى أنَّ البلاد سجلت حتى الأن أكثر من 9700 إصابة جراء الزلزال.

وأوضح أنَّه لا مخاطر من انهيار السدود جراء الزلزال، مُشيرًا إلى ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541، مؤكدًا على أنَّ الملاحة الجوية عادت إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا.

وكان زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا صباح اليوم على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية.

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