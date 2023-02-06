مونديال الأندية.. أحمد قندوسى يلتحق ببعثة الأهلى فى المغرب غدا

أعلن النادي الأهلي، أن لاعبه الجزائري الجديد أحمد القندوسي، سينضم إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، غدًا الثلاثاء في المغرب.

ونشر النادي الأهلي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ينضم إلى بعثة الفريق بالمغرب غداً الثلاثاء".

وأضاف: "وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرا عن ضم أحمد القندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري سابقا، لمدة أربع سنوات ونصف السنة".

وزاد: "ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب".

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأهدر القندوسي ركلة جزاء مع منتخب الجزائر في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للمحليين، والتي خسرها “الخضر” أمام السنغال

وقال القندوسي في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لنادي الأهلي على فيسبوك: "سعيد للغاية بالانضمام لنادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، وسعيد بدعم 80 مليون أهلاوي في مصر بخلاف المتواجدين في العالم كله".

وأضاف: "لقد فضلت الأهلي على عدد من الأندية المصرية وأندية أخرى داخل الجزائر، واخترت المارد الأحمر لتحقيق أحلامي وطموحاتي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي".

وتابع: "أقدم الشكر إلى نادي وفاق سطيف ومسؤوليه، وأشكر نادي الأهلي وجهازه الفني لإصراره على ضمي إلى صفوف الفريق".

وواصل حديثه: "أتمنى من الله التوفيق، وإن شاء الله سأساهم مع زملائي في تتويج الأهلي بالمزيد من البطولات على كل المستويات".

وأتم: "أنا أهلاوي وأفتخر".

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي بعد مروان عطية وخالد عبدالفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".