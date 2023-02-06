الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

لدعم سوريا وتركيا.. الإمارات توجه ببدء عملية الفارس الشهم 2

جريدة الدستور

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة وجه ببدء عملية الفارس الشهم 2 لدعم الشعبين السوري والتركي، عقب ما خلفه الزلزال من أضرار لحقت بالدولتين.

وأعلنت الوكالة الاماراتية إرسال أول طائرة مساعدات إماراتية من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية فضلا عن انشاء مستشفي ميداني، وارسال فريقي وامدادات عاجلة الى المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. 

جاء ذلك في إطار العلاقات التي تجمع الإمارات مع البلدين وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به لإغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.

الكويت ترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من تركيا

في السياق، أعلنت الكويت إرسال طائرة خاصة لإجلاء المواطنين الكويتيين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح أن القيادة السياسية وجهت بإرسال طائرة خاصة للمناطق التي ضربها الزلزال لإجلاء المواطنين الكويتيين من هناك.

وعبر الصباح في تصريح صحفي الإثنين، عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط سوريا وجنوب تركيا والذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين وإصابة الكثير من الأشخاص وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية.

وأكد أن وزارة الخارجية تتابع بشكل مباشر عبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول، أحوال المواطنين الكويتيين الموجودين في المناطق المتضررة وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.

وقدم وزير الخارجية الكويتي خالص تعازيه ومواساته الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.

بريطانيا تقدم دعما فوريًا لتركيا.. 76 متخصص 

وأعلن جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني في بيان اليوم تقديم دعما فوريا لتركيا بعد الزالزا المروع.

قال المسؤول البريطاني:"نقف مستعدين لتقديم مزيد من الدعم حسب اقتضاء الحاجة" وسنرسل  76 متخصصًا في البحث والإنقاذ وأربعة كلاب بحث ومعدات إنقاذ ستصل إلى تركيا هذا المساء.

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وائل لطفي

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