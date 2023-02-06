الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصدر بالبنك الأهلي يكشف حقيقة تجميد محمد أبو جبل.. خاص

كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي أن محمد أبو جبل مستمر في قيادة حراسة عرين الفريق الأول ولا نية على الإطلاق لاستبعاد الحارس أو تجميده خلال المباريات المقبلة.

وأضاف المصدر لـ “الدستور” أن محمد أبو جبل من الحراس الكبار وواحد من القلائل الذين مثلوا منتخب مصر ويملك خبرات كبيرة ووجوده على رأس التشكيلة الأساسية لفريق البنك يمنح زملاءه ثقة ويزيد من قوة الفريق .

وأوضح المصدر أن البنك الأهلي يملك ثلاثة حراس كبار وهم محمد أبو جبل ومحمود الزنفلي وأحمد صبحي وأي حارس من الثلاثي يستطيع حراسة عرين البنك الأهلي.

ونفى المصدر أن يكون هناك قلق على مسيرة الفريق في الدوري مؤكداً أن البنك الأهلي يملك إمكانيات عالية ويضم عناصر مميزة وقادرين على الهروب من شبح الهبوط والابتعاد نهائياً عن منطقة الخطر.

ويستعد الفريق للقاء فيوتشر غداً في الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويملك البنك الأهلي 13 نقطة قبل مواجهة الغد يحتل بهم المركز الثالث عشر في جدول الدوري.

وحرص بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المرحلة الماضية قبل موقعة فيوتشر في الدوري الممتاز.

محمد ابو جبل محمود الزنفلي البنك الأهلي الاهلى فيوتشر بابا فاسيليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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