الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة الهوائية خاصته حال تواجدها بمدخل العقار سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

الداخلية القاهرة سرقة الدراجه الهوائيه العقار

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وائل لطفي

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