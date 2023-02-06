تفاصيل افتتاح وزير العدل مجمع محاكم ونيابات حلوان

افتتح اليوم الإثنين المستشار عمر مروان وزير العدل، مجمع محاكم ونيابات حلوان الابتدائية، بحضور اللواء/ خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية.

عقب الافتتاح أجرى الوزير جولة داخل أروقة المبنى المكون من عدد ٧ طوابق، الذي يضم بداخله محكمة حلوان الابتدائية، ومحكمة ١٥ مايو والتبين الجزئية، ومحكمة حلوان الجزئية، ومقار نيابات حلوان الكلية، وحلوان والمعصرة و١٥ مايو والتبين الجزئية، ومكاتب وقاعات تم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية التي استحدثتها الوزارة والتي منها نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، كما ضم استراحة للسادة المحامين.

وتفقد المكتب الأمامي والذي يتم من خلاله قيد الدعاوى وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات، وتحديد الدائرة المختصة بنظرها آليًا.

وفى ختام جولته عقد الوزير لقاءً مع القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية في القاهرة الكبرى، استعرض خلالها جهودهم في الفصل في الدعاوى، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعاتها التكنولوجية، مُشددًا على الاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى؛ وصولًا للعدالة المنشودة.

