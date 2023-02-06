وزير الطيران: مصر حريصة على دعم الأشقاء الأفارقة فى مختلف أنشطة النقل الجوى

افتتح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني اليوم المؤتمر الدولى لصيانة وعمرة الطائرات فى إفريقيا والشرق الأوسط ( MRO ) فى دورته الحادية والثلاثين والذى تستضيفه مصر للطيران تحت رعاية وزارة الطيران المدنى وتستمر أعماله حتى السابع من فبراير الحالى بمشاركة نحو 400 من قادة وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وشركات الطيران الإفريقية وشركات صيانة الطائرات وصناعة الطائرات والمحركات وخبراء الطيران ولفيف من قيادات الطيران المدنى المصرى.

وأكد وزير الطيران المدني حرص الدولة الدائم على مد جسور التواصل مع الأشقاء فى القارة الإفريقية وجميع دول العالم لتحقيق النمو وتطوير سوق النقل الجوى فى القارة والامتداد إلى خارجها، قائلا إن المؤتمر يعد فرصة جيدة للتعاون ومتابعة أحدث السبل والوسائل فى مجال صيانة الطائرات والتدريب لجميع التخصصات وانطلاقة حقيقية من أجل صياغة مستقبل أفضل للطيران فى إفريقيا.

وأشار وزير الطيران إلى التحديات التي تواجه النقل الجوى العالمي وتمكن قطاع الطيران المدني المصري من مواجهة هذه التحديات بفضل دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية التى تُولى قطاع الطيران المدنى اهتماما كبيراً، حيث قامت وزارة الطيران المدنى فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية الشاملة فى مواصلة مشروعات التطوير لقطاع الطيران المدنى بالمحافظة على العمالة وعدم الاستغناء عنها فى أصعب الأوقات بالإضافة إلى إنشاء خمسة مطارات جديدة كما شهدت باقى المطارات تطوراً كبيراً فى بنيتها الأساسية للعمل على تطوير جودة خدمات المسافرين وتعزيز منظومات السلامة الجوية والأمنية وفق أعلى وأحدث المعايير، فضلا عن مواكبة استراتيجية الدولة المصرية فى المحافظة على البيئة والبدء فى تحويل بعض المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة وفق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى رفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية وإنشاء المركز القومى للمجال الجوى لتسهيل واستيعاب الحركة الجوية المتزايدة بالمجال الجوي المصري.

يأتى انعقاد المؤتمر فى مصر تقديراً لدورها المحورى فى منظومة النقل الجوى والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدني والمنظمات الدولية والإقليمية بما يعزز التعاون في مجال الطيران مع مختلف دول العالم بصفة عامة والأشقاء الأفارقة بصفة خاصة.

يناقش المؤتمر أوجه التعاون الفنى وتبادل الخبرات والتدريب بين شركات الطيران الإفريقية وشركات صيانة الطائرات والمحركات وأحدث ماوصلت إليه تكنولوجيا صناعة الطائرات فى مجال الصيانة والأعمال الفنية.

وأوضح الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يرسخ مبدأ الأداء الفعال للسلامة والأمن في كافة مجالات الطيران، حيث تعد فرصة للجمع بين ممثلي شركات الطيران ومشغلي الطائرات مع مقدمي الخدمات والموردين لتوسيع علاقاتهم من أجل تطوير الشراكة بينهم، مؤكداً على دور سلطة الطيران المدني في توفير خدمات طيران آمنة وفعالة لكافة الجهات العاملة بقطاع الطيران والمتعاملة معه، إلى جانب الالتزام بدعم وتطوير صناعة الطيران في مصر لتكون قادرة على المنافسة عالميًا من أجل ذلك تعطي أولوية قصوى لأعمال الصيانة والتدريب لكافة العاملين بشركات الطيران المختلفة وضمان أنهم على اطلاع كامل على أحدث التقنيات في هذا المجال.

تطلعات لعقد شراكات مع شركات إفريقية وعالمية للإرتقاء بصناعة النقل الجوى

وفي كلمته أشار المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى الدور التاريخي والريادي لشركة مصر للطيران في النهوض بقطاع الطيران المدني في قارة إفريقيا كونها أول شركة طيران داخل إفريقيا تربط القارة السمراء بالعالم، موضحاً ما شهدته الشركة من تطور على مستوى التوسع في وجهاتها وحرصها على سلامة الراكب أولاً و تقديم أعلى مستوى من الخدمة من خلال التحديث المستمر لأسطول طائراتها واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر . وأضاف المهندس يحيى زكريا أن مصر للطيران أول شركة طيران إفريقية تقوم بتشغيل رحلات صديقة للبيئة في إطار دورها للمشاركة فى خفض معدلات الانبعاثات الكربونية عالمياً، معرباً عن تفاؤله بمستقبل قطاع الطيران في القارة الإفريقية ورغبة مصر للطيران في عقد شراكات مع شركات إفريقية وعالمية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتلبية طموحات الشعوب الإفريقية الطامحة لمستقبل أفضل.

الجهود المصرية لتطوير صناعة الطيران فى افريقيا

كما استعرض عبد الرحمن بيرثى سكرتير عام اتحاد شركات الطيران الافريقية " الأفرا" أوضاع شركات الطيران الافريقية حيث تقدم بالشكر لمصر على استضافة المؤتمر بمصر متطلعا أن يثمر المؤتمر عن طرح رؤي وأطر أفريقية موحدة لتعظيم الموارد البشرية وتقديم خدمات الطيران المدني لكل الدول الإفريقية وكذلك التوسع في ربط المدن ببعضها البعض من خلال شبكة خطوط جوية بما يسهم في خدمة السوق العالمي وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين الأفارقة وزيادة الفرص بفتح فرص جديدة للخطوط الأفريقية ولمنظمات المجتمع الدولي تحقيقا لما يسمى بالتنمية المستدامة في سوق النقل الجوي.

قطاع الطيران المدنى المصري يشهد تطوراً كبيراً

و من جانبه أعرب "نك فادوجبا" رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس المنظمة الافريقية لخدمات الطيران عن سعادته باستضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام، موجهاً الشكر لوزارة الطيران التي تحرص دائمًا على تعزيز التواجد المصرى فى إفريقيا مضيفاً أن مصر كانت من أوائل الدول التي استضافت هذا الحدث فى دورته الأولى عام 1992، مؤكدا على أهمية النهوض بالنقل الجوى الإفريقي وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية.. لافتًا أن صناعة الطيران المدني وعمرة وصيانة الطائرات من الصناعات الحيوية التي أصبحت شريكا رئيسيًا في حركة الطيران العالمية في ضوء التطور التكنولوجي المتلاحق الذي تشهده صيانة وعمرة الطائرات وتكنولوجيا صناعة الطائرات

وأشادت "تيدانى نادو" رئيس اتحاد المنظمات الافريقية للتدريب " الآتو " بدور مصر فى دعم التعاون الافريقي فى مجال الطيران والتدريب مشيرة إلى مايقوم به اتحاد منظمات التدريب الأفريقي كونه يسعي إلى تحقيق أعلى درجات الأداء والفاعلية لتطوير خدمات النقل الجوى في ضوء الالتزام بقواعد المنظمات الدولية مؤكدة أن التعاون بين جميع الشركات ضرورة من أجل تسهيل الخدمات ورفع مستويات السلامة والامن ورفع كفاءة التشغيل والصيانة بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء والنهوض بصناعة الطيران المدني لجميع دول القارة

ومن جانبه رحب المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بضيوف المؤتمر مؤكداً على أهمية الحدث من حيث طرح عدة قضايا هامة تخص قطاع صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة تتبع استراتيجية مدعومة بتوجه الدولة المصرية للتوسع داخل قارة إفريقيا ومد جسور التعاون مع الأشقاء الأفارقة من خلال إنشاء محطة صيانة طائرات بمطار كوتوكا الدولي بأكرا عاصمة غانا، كما تقدم الشركة خدماتها الفنية المختلفة لطائرات مايفوق 20 شركة طيران داخل إفريقيا وحدها وأن الشركة ستعمل على نقل خبراتها الفنية العريقة للشركات الشقيقة بإفريقيا من خلال مبادرات تدريب العناصر البشرية بهدف خلق كيانات قادرة على تغطية الخدمة الفنية لطائرات شركات الطيران الإفريقية . كما شهدت الفعاليات عرض فيلمى تسجيلى عن امكانيات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

وأعرب ديفيد ماكونا مدير مبيعات بوينج لافريقيا والشرق الأوسط عن سعادته بانعقاد المؤتمر في نسخته الحالية بالقاهرة لافتاً أن هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لتكوين شراكات متميزة تسهم في توطيد أواصر التعاون والصداقات مع شركات الطيران والمنظمات الدولية كما يعد فرصة جيدة لوضع أطر موضوعية من أجل الإرتقاء والنهوض بمعدلات الأداء في مجال صناعة النقل الجوي منوها بأهمية التدريب الرقمي في مجال النقل الجوي .

وعقب الجلسة الافتتاحية قام وزير الطيران المدني بجولة فى المعرض المقام على هامش المؤتمر تفقد خلالها أجنحة الشركات العارضة وعلى رأسها الجناح المتميز للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة واكاديمية مصر للطيران للتدريب

لقاءات واتفاقيات

وشهدت فعاليات المعرض لقاءات ثنائية أثمرت عن قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بتوقيع أربع اتفاقيات للتعاون الفني مع شركات من السعودية والأردن وصربيا والولايات المتحدة..كما وجه وفود المؤتمر الشكر لوزير الطيران المدنى على دعوته لهم لزيارة مراكز التدريب التابعة للشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني

وتشمل الاتفاقيات الموقعة عقد تنفيذ كشوفات صيانة دورية Re-delivery Checks لعدد 3 طائرات من طراز ايرباص A320 تابعة لشركة طيران ناس السعودية وتوقيع عقد للتعاون في مجال صيانة وتعمير المحركات التابعة لشركة Petra Aerospace الأردنية من طراز CFM56-3 بمجمع ورش عمرة المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة بالإضافة إلى عقد تعاون في مجال تبادل الخبرات لتطوير هناجر الصيانة الدورية وورش إصلاح وتعمير وحدات الطائرات بشركة JAT Tehnika الصربية بواسطة مهندسين من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، كما يتضمن التعاقد مع شركة United Aviation Solutions الأمريكية التعاون في مجال إصلاح وتعمير الطائرات ووحداتها ومحركاتها وتسويق إمكانيات مختلف ورش مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى نطاق الولايات المتحدة الأمريكية لجذب عملاء جدد بما يمثل مصدر عائد جديد للشركة.