طلاب المنيا يشاركون فى فعاليات معسكر «أسرة مستقرة - مجتمع آمن» (صور)

أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيرًا بقضية تنمية الوعي لدي شبابها، ليس فقط من منظور ديني، وإنما من منظور ثقافي وفكري وسياسي، بما يسهم في تغيير المفاهيم الخاطئة لديهم والرقي بوعي الشباب.

وأشار فرحات إلى أن طالبات جامعة المنيا اختتموا مشاركتهم بفعاليات معسكر "أسرة مستقرة - مجتمع آمن" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب من أجل توعية الشباب الجامعي بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، بالتعاون مع المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر، وبمشاركة 250 فتاة من 19 جامعة مختلفة بالمدينة الشبابية بالغردقة، علي أن يتم استقبال الشباب في معسكر لاحق في شهر فبراير المقبل.

وأشرف الشيخ سامح الحجاج، والشيخ أحمد بيبرس، والشيخ إبراهيم جاد الكريم، أعضاء المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، على عدد من ورش العمل حول آليات فهم النص الديني وضوابطه مع الفتيات المشاركات، والفهم الصحيح عن ماهية خلق البشر.

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