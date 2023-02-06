الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب المنيا يشاركون فى فعاليات معسكر «أسرة مستقرة - مجتمع آمن» (صور)

طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا يشاركون بمعسكر أسرة مستقرة = حياة آمنة

أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيرًا بقضية تنمية الوعي لدي شبابها، ليس فقط من منظور ديني، وإنما من منظور ثقافي وفكري وسياسي، بما يسهم في تغيير المفاهيم الخاطئة لديهم والرقي بوعي الشباب. 

وأشار فرحات إلى أن طالبات جامعة المنيا اختتموا مشاركتهم بفعاليات معسكر "أسرة مستقرة - مجتمع آمن" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب من أجل توعية الشباب الجامعي بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، بالتعاون مع المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر، وبمشاركة 250 فتاة من 19 جامعة مختلفة بالمدينة الشبابية بالغردقة، علي أن يتم استقبال الشباب في معسكر لاحق في شهر فبراير المقبل.

وأشرف الشيخ سامح الحجاج، والشيخ أحمد بيبرس، والشيخ إبراهيم جاد الكريم، أعضاء المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، على عدد من ورش العمل حول آليات فهم النص الديني وضوابطه مع الفتيات المشاركات، والفهم الصحيح عن ماهية خلق البشر.

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طلاب جامعة المنيا معسكر أسرة مستقرة مجتمع آمن وزارة الشباب والرياضة وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب الدكتور عصام الدين فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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