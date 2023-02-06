رسميًا.. البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديرًا فنيًا للمنتخب الأول “ العنابي” خلفًا للمقال فيليكس سانشيز.

وكان منتخب قطر قد أعلن عن إقالة فيليكس سانشيز من تدريب “العنابي” بعد الخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 والتي استضافتها على أراضيها.

ورحب الاتحاد القطري بمدربه الجديد، عبر الحساب الرسمي لهم على “تويتر” ، متمنيين له التوفيق في الفترة المقبلة.

وتُشير تقارير صحفية إلى أن كيروش وقع على عقدًا يربطه بتدريب منتخب قطر حتى مونديال 2026.

وتُنظم قطر بطولة كأس آسيا، والتي من المتوقع أن يتم إقامتها في الصيف أو الشتاء القادمين.

وقاد كيروش منتخب إيران تدريبيًا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، لكنه ودع المونديال معهم من دور المجموعات.

وساهم كيروش، في تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل و2018 بروسيا، إلى جانب مساهمته في تأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية 2015، ونصف نهائي أمم آسيا 2019.

وقاد كيروش المنتخب الوطني، منذ سبتمبر من العام الماضي.

وساهم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في قيادة منتخب مصر، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، والدور الثالث الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، قبل أن يتم إقالته من منصبه في أبريل الماضي، عقب فشل منتخب «الفراعنة» في بلوغ المونديال.

ويتواجد كيروش في قطر منذ قرابة الأسبوع، وقام بحضور أكثر من مباراة في بطولة الدوري القطري، قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن توليه منصب مدرب منتخب قطر اليوم الاثنين.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الموافقة على تسويات المستحقات المتأخرة لـ كارلوس كيروش المتعلقة بمكافآت أمم أفريقيا، بعد مراجعة الجهة الإدارية.