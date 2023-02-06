الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة يشهدان إطلاق القافلة الطبية لصناع الخير

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ترافقه السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، فعاليات القافلة الطبية الموسعة بمدرسة مصر الحرة بكفر المصيلحة بشبين الكوم ، والتى نظمتها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ومبادرة "مراكب النجاة"، وبحضور كل من الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ووكيلة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، المدير التنفيذي لصناع الخير للتنمية ، ووكيل وزارة التربية والتعليم ، رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة، القافلة الطبية للكشف عن أمراض العيون "عينك في عينا" والقدم الصحيح لعلاج القدم السكرى بالمجان، وذلك من خلال توقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج وتشخيص مدى الإحتياج لنظارات طبية وتسليمها لمستحقيها، فضلاً عن إجراء التدخلات الجراحية لغير القادرين، وشملت الجولة تفقد غرف توقيع الكشف الطبى وقياس الوزن والضغط والتحاليل الطبية بالقافلة للتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية بشكل متميز للمواطنين.

وتفقد المحافظ والوزيرة القوافل الطبية لمديرية الصحة والتى تضم 5 سيارات طبية مجهزة بمختلف التخصصات الطبية ومنها “النساء، الأطفال، الرمد، الباطنة”وغيرها من التخصصات، فضلاً عن تقديم خدمات تطعيم لقاح كورونا.

وأشاد محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة بتنظيم القوافل وبجودة الخدمات الطبية التى تقدمها القوافل للمواطنين والتى تستهدف توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، فضلاً عن تنمية المجتمع وتحسين مستوى المعيشة بما يحقق التنمية المستدامة، كما أشادت الوزيرة  بجهود المحافظ في دعم المبادرات الصحية وحصول المحافظة على مراكز متقدمة  في تطعيم لقاحات كورونا. 

أبو ليمون أسر الأولى بالرعاية الاولى بالرعاية الدعم الكامل الدولة للهجرة الرئاسية حياة كريمة

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وائل لطفي

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