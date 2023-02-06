الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لأول مرة.. معرض القاهرة للكتاب قدم العديد من المشاركات والخدمات والمبادرات الجديدة

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

ضم معرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من المشاركات والخدمات و المبادرات الجديدة التي قدمت لأول مرة بدورة هذا العام الـ 54 .

ففي الأجنحة الدولية، شاركت المجر في سابقة هي الأولى من نوعها لها في العالم العربي وقارة إفريقيا، كما شاركت جمهورية الدومينيكان لأول مرة في المعرض، حيث وصف القائم بأعمال سفارة الدومينيكان بالقاهرة، آندى رودريجيز، مشاركة بلاده بأنها "حدث تاريخي".

وقدمت هيئة البريد المصري من خلال جناحها بالمعرض خدمة تسلم شحنات الكتب من الزائرين على مدار اليوم، وإرسالها إلى عنوان المنزل في جميع أنحاء مصر وخارجها، كما أتاحت شراء الكتب وإرسالها لأشخاص خارج مصر، ذلك بالإضافة الخدمات المالية الأخرى.

وضم المعرض العديد من المبادرات التي أطلقت للمرة الأولى خلال هذه الدورة بينها : مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي تطرح إصدارات بأسعار مخفضة للتشجيع على القراءة، ومبادرة " ارسم المعرض" والتي توثيق أبرز المشاهد فى الدورة الحالية من معرض الكتاب بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وستوضع اللوحات المرسومة فى كتالوج مطبوع، وسيتم تكريم الفنانين المتطوعين المشاركين بهذه الأعمال و اللوحات الفنية.

كما شاركت لأول مرة مبادرة "دويّ" لتمكين الفتيات ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري شاركت بجناح خاص في المعرض واستضافت أطفال القرى لتشجيعهم على القراءة، وعرض المشغولات اليدوية للسيدات لتسويق منتجاتهم ، بالإضافة لمبادرة "ريحانة" لدعم الفتيات بالمحافظات من سن 13 حتى 17، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

على المستوى الصحي، شاركت وزارة الصحة لأول مرة بسيارة متنقلة لإجراء الأشعة المقطعية لرواد المعرض، بالإضافة لوحدة متنقلة للأسنان وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، ذلك بجانب الوحدات المتنقلة المشاركة بالدورات السابقة (الباطنة والجراحة وصحة المرأة وخدمات الطب النفسي).

ومن المشاركات الجديدة لمؤسسات مصرية لأول مرة ( المجلس القومي للمرأة - الهيئة العامة للرقابة المالية)، ومن المؤسسات المصرية التي استأنفت المشاركة بعد غياب: هيئة سك العملة "وزارة المالية"، وجهاز شئون البيئة "وزارة البيئة"، فضلًا عن استئناف بعض الدول والجهات الحكومية الدولية المشاركة في المعرض بعد انقطاع سنوات ( إريتريا - الهند - غانا - دولة الكويت - المملكة المغربية - اتحاد الناشرين الأفارقة - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - مركز البحوث والدراسات الكويتية).

والتزامًا بخطة الدولة لدعم صناعة النشر والناشرين المصريين بشكل عام، تم تخصيص جناح لدور النشر الناشئة التي تقدمت للمشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، ولم تستوفِ شروط الاشتراك .

وأقيمت الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" ، خلال الفترة من 25 يناير الماضي حتى 6 فبراير الحالي، بمركز مصر للمعارض الدولية، وكانت المملكة الأردنية الهاشمية ضيف الشرف، واختير الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

معرض القاهره الدولي للكتاب العالم العربي قارة إفريقيا المعرض الثقافة والفن للجميع ارسم المعرض

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وائل لطفي

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