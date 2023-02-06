الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد الخطيب: كلمة السر وراء توغل «الإخوان» الإرهابية فى مصر تعود لعام 2001

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب،

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن مدخل جماعة الإخوان الإرهابية إلى الناس فى البداية كان من بوابة المساجد والزوايا واستمرت على هذا النهج حتى سيطروا بشكل كبير في عام 2001 عند ضرب برجى التجارة العالمى.

وأضاف "الخطيب" أن هذا الحادث تسبب فى الدفع بالفوضى الخلاقة وهو ما حدث عام ٢٠١١ ما عرف بالربيع العربى، ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعم ظهور قنوات إعلامية ومنظمات حقوقية.

وأشار إلى أنه قبل عام ٢٠٠١ لم يكن فى مصر قنوات فضائية وصحف خاصة ومنظمات حقوقية، وهو ما رصده الكاتب محمود بسيونى فى كتابه "شفرة المرشد".

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال مناقشة كتاب "شفرة المرشد" للكاتب محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى بموقع مبتدا، ضمن محور "كاتب وكتاب" ببلازا ١، ويناقشه الكاتب أحمد الخطيب، والكاتب والباحث فى شئون الإسلام السياسي ماهر فرغلى، ويدير الندوة الكاتب أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي وتستمر حتى يوم 6 فبراير.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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