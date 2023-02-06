السجن 7 سنوات لطالب يروج الحشيش في قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، ، طالب بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بنجع حمادي، وذلك في رقم 6349 لسنة 2022، جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2022 كلي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "ك. ف"، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، حاز جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها، وحيازة آلة حادة، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.