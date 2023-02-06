الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية.. بدء زراعة 170 ألف شجرة بقنا

محافظة قنا
محافظة قنا

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، البدء في زراعة الاشجار بمنطقة المساكن بمدينة قنا ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة " على مستوى الجمهورية ، والتى تم اطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنفيذاً للاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ 2050 ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وخلف حامد ومحمد رفعت منسقي لجنة المبادرة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية .
وقال المحافظ، في بيان اليوم، إن زراعة هذه الأشجار  تسهم في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالمحافظة وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى ، مع تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة وتحسين الصحة العامة للمواطنين .
وذكر الداودي أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجه بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، حيث تم إستلام 170 ألف شجرة ( 109 ألف شجرة مثمرة ، 61 ألف شجرة زينة )، لافتًا إلى أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة ، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

أشار إلى أن الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت ( 36 الف شجرة زيتون ، و 36 الف شجرة ليمون ، و 23 الف شجرة جوافة ، و 20 الف شجرة كونو كاربس ، و 20 الف شجرة كازورينا ، و 18 الف شجرة كافور ، و 10 الف شجرة برتقال  ، و 2 الف شجرة يوسفي ، و 2 الف شجرة رومان ، و 2 الف شجرة فرشة الزجاج  ، و 1 الف شجرة أكاسيا جاوكا ) .

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