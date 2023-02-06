ضمن المبادرة الرئاسية.. بدء زراعة 170 ألف شجرة بقنا

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، البدء في زراعة الاشجار بمنطقة المساكن بمدينة قنا ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة " على مستوى الجمهورية ، والتى تم اطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنفيذاً للاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ 2050 ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وخلف حامد ومحمد رفعت منسقي لجنة المبادرة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية .

وقال المحافظ، في بيان اليوم، إن زراعة هذه الأشجار تسهم في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالمحافظة وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى ، مع تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة وتحسين الصحة العامة للمواطنين .

وذكر الداودي أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجه بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، حيث تم إستلام 170 ألف شجرة ( 109 ألف شجرة مثمرة ، 61 ألف شجرة زينة )، لافتًا إلى أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة ، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

أشار إلى أن الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت ( 36 الف شجرة زيتون ، و 36 الف شجرة ليمون ، و 23 الف شجرة جوافة ، و 20 الف شجرة كونو كاربس ، و 20 الف شجرة كازورينا ، و 18 الف شجرة كافور ، و 10 الف شجرة برتقال ، و 2 الف شجرة يوسفي ، و 2 الف شجرة رومان ، و 2 الف شجرة فرشة الزجاج ، و 1 الف شجرة أكاسيا جاوكا ) .