تخصيص سيارة متنقلة ببني سويف لتلقى شكاوى المواطنين

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بالإشراف على عمل السيارة المتنقلة، وتحديد أماكن تواجدها على مستوى قرىة بكل مركز من مراكز المحافظة، يقوم عليها فريق من المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة،لتلقى واستخراج الطلبات والمعاملات المختلفة التي يحتاجها المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ بني سويف بالتيسير والتخفيف عن المواطنين على مستوى المحافظة في مجال تسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية ومعاملات التوثيق،قد تم تخصيص سيارة متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في القرى بمراكز المحافظة السبعة ، وذلك للتيسير عليهم في إنهاء تلك المعاملات خاصة كبار السن والمرضى وذوي الهمم، ضمن خطة المحافظة بالتخفيف والتيسير على المواطنين لإنجاز تلك المعاملات بأماكن تواجدهم وتجنب مشقة السفر والانتقال لعواصم المدن،حيث تقدم السيارة خدمات(تلقى شكاوى وطلبات المواطنين، استخراج شهادة صلاحية وشهادة متغيرات،رخص بناء ورخص هدم ، مرافق،رخص أكشاك وإشغالات وإعلانات، وإصدار شهادات وفيات ومواليد).

وأشار السكرتير العام المساعد" تنفيذاً لتكليفات المحافظ في هذا الجانب" فقد بدأ " اليوم" العمل بسيارة خدمات المواطنين المتنقلة والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل،حيث تواجدات السيارة "اليوم" بقرية الميمون مركز الواسطى لتنطلق غداً الثلاثاء" 7 فبراير" إلى قرية بليفيا مركز بني سويف،ثم الأربعاء"8 فبراير "بقرية طنسا بني مالو مركز ببا، ويوم الخميس"9 فبراير"بقرية قاي مركز اهناسيا ، لتستكمل عملها يوم الأحد "12 فبراير " بقرية الفنت مركز الفشن ، ثم قرية الحمام مركز ناصر يوم الاثنين "13 فبراير" ، وفي قرية دشطوط مركز سمسطا يوم الثلاثاء "14 فبراير"

وفى سياق آخر، تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.