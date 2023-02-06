الأهلى فى المونديال| كولر يجتمع باللاعبين قبل انطلاق المران استعدادًا لمواجهة ريال مدريد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة المغربية في العاصمة المغربية الرباط، وذلك استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين والجهاز الفني في بداية المران اليوم لمدة ١٠ دقائق قبل انطلاق فعاليات المران.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين حول عدد الأمور الفنية في المران وبعض التعليمات المحددة لهم خلال الفترة الحالية استعدادا لمباراة ريال مدريد .

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس، بدون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي في المونديال| كولر يجتمع بأبوعبلة للاطمئنان على اللاعبين والبرنامج الطبي قبل مباراة ريال مدريد

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتمع مع احمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب الجامعة المغربية.

وحرص كولر على الحديث مع أبوعبلة حول الحالة الطبية والبدنية للاعبين خلال الـ٤٨ ساعة الجارية، وذلك في إطار تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى ممكن لمواجهة ريال مدريد.

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبوعبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال الـ٤٨ ساعة الجارية لتفادي حالات الإجهاد لدى اللاعبين.

وحرص المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية في المران وبعض التعليمات المحددة لهم خلال الفترة الحالية للإعداد لمباراة ريال مدريد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم .

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.