الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لدعم «حياة كريمة».. تقديم الرعاية الطبية لـ1301 حالة بقافلة جامعة طنطا بالمحلة

قافلة جامعة طنطا
قافلة جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم الإثنين، قافلة طبية شاملة إلى قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".
وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تأتى فى مقدمة أولوياتها دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات صحية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتى تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب فى تقديم خدمات طبية متميرة للمرضى.
وتفقد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عيادات القافلة، موضحا أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1301 حالة من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 86 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.
وأضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 90 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و136 في عيادة طب الأطفال، و191 بجراحة العظام، و124 بعيادة الأمراض الجلدية، و164 بأمراض الباطنة، و108 بعيادة جراحة المسالك البولية، و114 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و32 بعيادة الجراحة العامة، و56 بعيادة الأمراض الصدرية، و41 بالنفسية والعصبية، 204 بعيادة طب وجراحة العيون، و41 بعيادة القلب والأوعية الدموية، كما تم تحويل 86 حالة بواقع 21 جراحة المخ والاعصاب،1 أطفال،6 عظام، 6 جلدية،3 باطنة ، 6 المسالك البولية ، 3 انف واذن وحنجرة ، 8 جراحة عامة،3 الصدر، 2 نفسية وعصبية ، 3 قلب وأوعية دموية، 24 طب وجراحة عيون.
كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 40 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة.

كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

لدعم مبادرة حياة كريمة تقديم الرعاية الطبية لـ1301 بقافلة جامعة طنطا بمركز المحلة الكبرى استكمال العلاج إجراء الفحوصات الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الفحوصات اللازمة القرى الأكثر احتياجا المسالك البولية جراحة المسالك البولية محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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