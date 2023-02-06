الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطقس السيئ يغلق ميناء العريش البحري

ميناء العريش
ميناء العريش

قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحري؛ بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.
وأشار مصدر مسئول بميناء العريش البحري - في تصريح اليوم الإثنين - إلى أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، لافتًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.
وتتعرض محافظة شمال سيناء لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورياح شديدة وارتفاع أمواج البحر مما أثر على الحركة التجارية والأسواق بمختلف مناطق المحافظة.

وكانت قد تعرضت عدة محافظات لطقس سيئ، اليوم، ففي القليوبية تعرضت المحافظة لرياح باردة وسط انخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، ورفع المحافظ عبدالحميد الهجان حالة الطوارئ لمواجهة أي تداعيات جديدة قد تنتج خلال الفترة المقبلة، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجّه المحافظ بانتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع للتعامل على مدار الساعة مع تقلبات الطقس السيئ، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس مصطفى مجاهد، إنه تم نشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار في الأحوال الجوية، مشيرا إلى تواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة، والتعامل مع الأمطار فور سقوطها مع المتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أية حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وفي كفرالشيخ، شهدت المحافظة هطولا للأمطار المتوسطة والغزيرة في بعض المدن، وانتشرت معدات مجالس مدن بلطيم، والبرلس، وقلين، وسيدي سالم، ومطوبس، مصيف بلطيم، لرفع مياه الأمطار من الشوارع.

وأعلن المحافظ، جمال نورالدين، عن استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة تامر سعيد، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن الست بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولًا بأول، إضافة للتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصا على سلامتهم.

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية غير المستقرة إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية غير المستقرة إغلاق ميناء العريش البحري الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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