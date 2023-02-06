حريق فى كافيه بالعمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل كافيه بشارع خاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية، غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقى الرائد أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كافيه بشارع خاتم المرسلين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.