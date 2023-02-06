الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«2818 بناية هدمت».. تركيا: هذا أكبر زلزال في المنطقة بعد زلزال أرزنجان

زلزال
زلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الزلزال الذي شهدته تركيا فجر اليوم هو الأسوأ منذ 1939.


وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها بعد الزلزال المدمر لبلاده: "هذا أكبر زلزال في المنطقة بعد زلزال أرزنجان، وتسبب بأضرار في محافظات عدة، ولا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ".


وأشار أردوغان، إلى أنه تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال، مضيفًا: "العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا إضافة لتهدم 2818 بناية".


وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.


ووقع الزلزال على عمق نحو 17,9 كيلومتر وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

تركيا زلزال تركيا هدم بنايات أردوغان ضحايا زلزال تركيا

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