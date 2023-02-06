هالة صدقي: سعيدة بتكريمي في مهرجان الأقصر وأشارك في مسلسل «العمدة»

أعربت النجمة هالة صدقي، عن سعادتها لتكريمها في الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مشيرة إلى أن التكريم غال على قلبها نظرًا لتكريمها في بلدها وأهم بقعة على وجه الأرض.

وقالت النجمة في تصريحات خاصة لشبكة تليفزيون "الحياة" عقب تكريمها في المهرجان، إن المهرجان ولد على يدها، ونجح في اجتياز صعوبات كثيرة، وما زال مستمرا حتى اليوم، وبإذن الله سيستمر للأبد.

تابعت النجمة هالة صدقي، أنها تشارك مع المخرج محمد سامي، والنجم الكبير محمد رمضان في مسلسل "العمدة"، قائلة إنها ستلعب في هذا المسلسل نوعية جديدة عليها، مضيفة أن المسلسل سيكون "شعبي"، بمشاركة 4 نجمات، هم مي كساب، وإيمان العاصي، وزينة، ومنة فضالي.

و عرضت قناة "الحياة" تغطية خاصة عبر شاشتها خلال الساعات الماضية، لحفل افتتاح مهرجان الأقصر الذي أقيم بمعبد الأقصر وسط حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما.

وكرم المهرجان النجم محمد رمضان والذي أعرب في تصريحاته التي نقلتها قناة "الحياة" عن سعادته لتكريمه بمدينة الأقصر ومن مهرجان الأقصر.

وقال رمضان: "سعيد جدًا بتكريمي من مهرجان دولي ومن مهرجان السينما الأفريقية وسعيد بتكريمي من مهرجان ناجح زى مهرجان الأقصر وسعيد بوجودي في مدينة عظيمة زى الأقصر".

وأضاف "كل الشكر لإدارة المهرجان ولمحمود حميدة على تسليمي التكريم، وأشكر سيد فؤاد، وعزة الحسيني، والمخرج مجدي أحمد علي، وأنا فخور بهذا التكريم في هذا المكان".